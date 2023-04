Amigos lamentam morte de Douglas no Serra Azul: 'Mundo perdeu sua beleza'

A rede social de Douglas de Oliveira Felizardo, de 31 anos, recebeu uma enxurrada de despedidas após amigos e familiares serem informados do seu falecimento. A morte aconteceu na noite de terça-feira (4), horas após ele ter sido atingido por vários disparos de suspeitos em um veículo no bairro Serra Azul, em Campo Grande.

"O mundo perdeu um pouco da sua beleza quando você partiu. Acordar e logo de cara ver que você partiu, assim, de repente, dói muito", escreveu Lary Dias. Essa foi apenas uma das diversas mensagens direcionadas ao perfil de Douglas.

Entre ser especial e ter carinho pelas pessoas, o rapaz era lembrado pelos amigos. "Luto por um amigo. Esteja em paz, você era uma pessoa muito especial para mim", disse Nathalia Barboza.

Há quem pedisse para que Douglas cuidasse de outras pessoas no céu, como foi o caso de Glauci Oliveira, que perdeu sua mãe e o rapaz teria a consolado.

"Me ligou na quarta-feira [passada] no dia que minha mãe se foi, me disse palavras boas, e agora recebo essa notícia de que você também partiu, meu amigo. Inacreditável isso. Que Deus te coloque em um bom lugar, cuida da minha mãe por mim aí, amigo. Vai em paz", comentou.

Outras pessoas também não acreditavam nas notícias. "Não tô acreditando nisso, fala que é mentira, por favor, meu Deus", pontuou uma amiga. "Sempre vou lembrar de você amigo", enfatizou uma pessoa mais próxima. "Jamais vai ser esquecido, você era uma pessoa muito especial para mim, que Deus te receba de braços abertos", frisou Ed Silva.

Morte - Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, o rapaz foi surpreendido pelos atiradores enquanto estava em um comércio. Os pistoleiros encapuzados chegaram ao local em um Chevrolet Astra e ‘descarregaram’ a pistola 9mm, fugindo logo em seguida.

Socorrido em estado grave pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Douglas foi levado para a Santa Casa, falecendo no caminho até o hospital. Os disparos teriam atingido a cabeça, o tórax, pernas e braços do rapaz.

Segundo informações colhidas no local e repassadas por testemunhas, Douglas teria se envolvido em uma possível briga em um bar na região e isso teria provocado a retaliação por parte dos atiradores.

Carro suspeito - Câmera de um estabelecimento comercial flagrou toda a movimentação do veículo, possivelmente um Chevrolet Astra, no final da tarde desta terça-feira (4), que teria sido usado por pistoleiros no atentado contra Douglas.

Conforme o vídeo recebido pela reportagem, o carro passa lentamente pela rua Rio Brilhante e entra na rua Serra do Madri. Em menos de um minuto, o mesmo veículo retorna e entra na via principal do bairro seguindo em direção ignorado.

