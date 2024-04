Amigos são baleados durante 'passeio' na madrugada no Jardim dos Estados

Dois amigos de 22 e 26 anos foram baleados enquanto andavam na região do Jardim Veraneio, próximo ao Parque Novos Estados na madrugada deste sábado (20), em Campo Grande.

Conforme registro policial, quando Thiago e Matheus estavam na Av. Nsr. do Bonfim, 2830, no Jardim dos Estados, quando um veículo VW Saveiro passou e um ocupante efetuou quatro disparos contra a dupla.

Thiago conseguiu correr até em casa onde chamou a Polícia Militar e foi constatado que ele tinha um projétil alojado na nádega. Ele foi levado para a Santa Casa e afirmou que não possui desavenças.

A equipe militar conseguiu fazer contato com a outra vítima que estava na UPA coronel Antonino, Matheus também relatou que estava andando com o amigo quando sentiu algo queimar em sua perna esquerda, e logo em seguida, algo ardendo em suas costas, e percebeu que havia sido baleado. Ele e Thiago correram tentando se abrigar, porém não sabe dizer quem atirou e nem de onde vieram os tiros.

Ele foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, onde prestou depoimento. A Polícia Militar realizou diligências no local onde teria ocorrido o crime, mas não encontraram vestígios. O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada.

