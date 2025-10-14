Menu
Polícia

Amor ungido? Padre é investigado após ser flagrado com noiva de fiel só de baby-doll

O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais

14 outubro 2025 - 17h51Brenda Assis
O caso explodiu na segundaO caso explodiu na segunda   ( Metrópoles)

A diocese do município de Diamantino, no Mato Grosso, abriu investigação sobre a conduta do padre Luciano Braga Simplício, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, flagrado na casa paroquial de Nova Maringá, a 392 km de Cuiabá (MT), na companhia da noiva de um fiel, na segunda-feira (13).

O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais e na pequena cidade, que possui pouco mais de 5,8 mil habitantes.

As imagens mostram o noivo da mulher arrombando a porta do quarto e do banheiro da casa paroquial, após o padre se recusar a abrir. A noiva foi encontrada chorando embaixo da pia do banheiro. Em nota divulgada nesta terça-feira (14), a diocese destacou que todas as medidas canônicas estão sendo tomadas para apurar o ocorrido.

“Comunicamos que, tendo em vista o bem da igreja e do povo de Deus, todas as medidas canônicas previstas já estão sendo devidamente tomadas. Pedimos a compreensão e a oração de todos”, afirmou a diocese.

Em áudios que circulam nas redes sociais, o padre justificou a presença da fiel na casa paroquial, alegando que ela pediu permissão para usar o quarto externo sob o pretexto de trocar de roupa e tomar banho, após participar de atividades na igreja.

Segundo o clérigo, a mulher brincou dizendo que iria dormir ali, e ele afirmou que deveria permanecer do lado de fora, pois estava sozinha e o noivo havia viajado.

 

