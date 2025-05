Andando na contramão, motorista cai de viaduto da BR-163, em Dourados

Um motorista, ainda não identificado, fugiu após sofrer um grave acidente e cair de um viaduto durante a manhã desta sexta-feira (23), da BR-163 em Dourados.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Ligado Na Notícia, o motorista estava trafegando em um Fiat Uno, na contramão de direção, quando acabou caindo do viaduto ao tentar corrigir a rota.

Após a queda, ele abandonou o carro e fugiu a pé do local. Horas depois, enquanto o caso era atendido pela CCR MSVias, o pai do rapaz foi até a cena do acidente, afirmando que seu filho estava bem, mas que não voltaria para o ponto do desastre.

Ainda segundo o site, sinais na pista reforçam a versão de que o carro seguia na contramão. O caso agora deverá ser investigado.

