'Andarilho do crime': Foragido da Penitenciária de Segurança Máxima é preso

Um criminoso de 22 anos, considerado de alta periculosidade, foi preso durante a noite de quinta-feira (28), pedindo carona para motoristas na saída da cidade de Chapadão do Sul.

Conhecido por ‘andarilho do crime’, o rapaz tem uma extensa na região norte do país, tendo passagem por tráfico de drogas na Bahia, roubo em Rondônia, tráfico em MS e furto no Amazonas.

Ontem, ele estava pedindo carona para motoristas na região de Chapadão do Sul. Uma equipe da Polícia Militar fazia patrulhamento na região, quando avistou o homem realizando o pedido a um condutor.

Ao ver a aproximação da guarnição, ele virou de costas para dificultar o reconhecimento. No entanto, o homem foi abordado pelos policiais, que constataram, durante checagem no sistema, que ele estava foragido da Penitenciária Máxima de Campo Grande.

Por conta disso, o homem foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências judiciárias.

