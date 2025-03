Andarilho Ã© atropelado e morto na BR-262, em Campo Grande

Um andarilho, que não teve a identidade revelada, foi atropelado e morto na madrugada deste domingo (23), na BR-262, na região norte de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima já estava se projetando contra os carros enquanto caminhava pelo acostamento. Tempos depois, a Polícia Rodoviária Federal foi informada sobre o atropelamento do andarilho.

A Polícia Científica e a Polícia Civil estiveram no local e apontaram que as lesões no corpo do andarilho são condizentes as de uma batida forte.

A vítima não portava documentos pessoais, portanto não foi reconhecida. O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

