Andarilho é esfaqueado duas vezes e procura ajuda em UPA de Campo Grande

Andarilho, de 36 anos, foi esfaqueado pelo menos duas vezes no abdômen, na madrugada desta terça-feira (11), no Jardim Monumento, em Campo Grande. Ele conseguiu fugir das agressões e procurou ajuda na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e buscou detalhes do ocorrido, conversando com a vítima, que não soube detalhar quem era o suspeito que desferiu as facadas.

Contudo, o homem relatou que suspeita que o agressor não tenha gostado do local onde ele teria repousado. Pois quando estava dormindo, acordou e visualizou o suspeito, que já estava próximo dele o golpeando, sem dizer nada.

Ele decidiu procurar ajuda na unidade de saúde e só conseguiu se acalmar após a chegada da esposa.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

