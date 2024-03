Anderson Torres nega participaÃ§Ã£o em reuniÃµes sobre golpe de Estado

A defesa de Anderson Torres apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira (18), um pedido para que ele preste um novo depoimento à Polícia Federal sobre a suposta tentativa de golpe de Estado.

O ex-ministro nega participação em reuniões no Palácio do Alvorada com o ex-presidente, Jair Bolsonaro, e com ex-comandantes das Forças Armadas para discutir medidas jurídicas para uma tentativa de golpe. E está disposto a fazer uma acareação com o ex-comandante do Exército e o da Aeronáutica, Marco Antônio Freire Gomes e Carlos Alberto Baptista Júnior, respectivamente.

O requerimento pede que ambos se apresentem novamente, na mesma data e horário para evitar combinações de versões.

