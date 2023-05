Anos após separação, homem não consegue viver com perseguição da ex-mulher na Capital

Mesmo com o término do relacionamento acontecendo há 9 anos, um homem, de 36 anos, não consegue tocar sua vida e nem seu novo relacionamento por conta da perseguição de sua ex-mulher, de 37 anos, em Campo Grande.

Na versão da vítima, segundo o boletim de ocorrência, a mulher não para de ligar para ele, seja de dia ou de noite, e manda várias mensagens.

O homem chegou a relatar que a perseguição já prejudicou seu relacionamento com a atual esposa. A vítima explicou que também não consegue levar seus filhos para sua casa, porque segundo ele, a ex-mulher tenta descobrir seu endereço.

Ele indaga ainda que nas conversas que teve com a ex, todas teriam sido em lugar público. O homem relata que até no seu serviço a mulher já foi para fazer escândalos.

Por fim, a ex-mulher ameaça o homem de fazer um boletim de ocorrência e um retrato falado dele e jogar na internet.

O caso foi registrado como perseguição na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

