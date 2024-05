Anta morre ao ser atropelada tentando atravessar a BR-267, em Bataguassu

Uma anta morreu ao ser atropelada tentando atravessar a BR-267, em Bataguassu, durante a manhã desta quinta-feira (16). Apesar dos estragos no veículo, ninguém se feriu.

Conforme as informações do site Cenário MS, a Ford Ecosport seguia sentido Bataguassu à Presidente Epitácio, no estado de São Paulo, quando acabou atingindo o animal, que atravessava a pista.

O veículo era ocupado por um idoso, de 68 anos. Apesar do susto, ele não teve ferimentos. A anta, por outro lado, acabou falecendo ainda no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da PRF (Polícia Rodoviária Federal) estiveram na rodovia, fazendo o atendimento da ocorrência.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também