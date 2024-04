Anta morre após ser atropelada na MS-112, em Cassilândia

Uma anta morreu depois de ser atingida por um carro, durante a madrugada de sábado (6), na rodovia MS-112, próximo ao posto de pedágio, em Cassilândia. O veículo ficou com a frente completamente destruída.

Conforme as informações iniciais, o motorista, de 44 anos, estava sozinho no Jeep Renagade, seguido no sentido Inocência/Cassilândia, quando o animal selvagem apareceu ‘do nada’ no meio da via.

O vereador Josimar Oba Oba, que passou pelo local logo após o acidente, disse ao site Cassilândia Notícias, que o motorista não sofreu nenhum arranhão. “Ele estava bem, apesar de assustado com a situação”.

Equipes da PMR (Polícia Militar Rodoviária) foram acionadas. Os policiais orientaram aos motoristas que redobrem a atenção ao trafegar em horários noturnos, quando os animais são mais propensos a aparecer nas vias.

