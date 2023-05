Antes de assediar meninas em ônibus, homem tentou abraçar garotas em terminal

O homem, de 38 anos, detido em flagrante pela Guarda Civil Metropolitana na tarde desta quarta-feira (17), após assediar alunas de uma escola em um ônibus de Campo Grande, tentou abraçar garotas no Terminal Bandeirantes no início da tarde.

A informação foi divulgada pela Polícia Civil, através da Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) após a realização dos autos de prisão.

O caso de assédio aconteceu durante a tarde desta quarta em um ônibus do transporte coletivo que faz a linha 308-A, o Santa Emília. As vítimas, 8 meninas e um menino, estavam retornando da escola para suas residências, quando começou a sequência de tentativas de assédio contra as adolescentes.

Segundo detalhado, o motorista do coletivo percebeu a atitude estranha ao ver o homem gritar, cantar alto e estar alterado e logo em seguida perceber os avanços do suspeito em direção as adolescentes.

Em determinado momento, ele tentou abraçar algumas adolescentes, onde também pegou na perna de algumas, deixando-as desconfortáveis, com medo e chorosas, ação que foi notada pelo motorista que parou o ônibus, deteve o homem e chamou a Guarda Municipal.

Vítimas e o suspeito foram escoltados pela Guarda até a Depca, onde as alunas passaram por depoimento especial e confirmaram a versão da tentativa de assédio, fazendo com que o homem fosse autuado em flagrante pelo crime de tentativa de estupro de vulnerável.

A polícia explicou ainda que há indícios de que ele tenha alguma doença mental. Preso, ele deve aguardar a decisão da audiência de custódia para saber sobre sua manutenção da prisão, a concessão de liberdade ou internação provisória, para tratamento de eventual distúrbio mental.

