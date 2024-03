Saiba Mais Polícia 2 no mesmo dia: Mulher morre ao ser esfaqueada pelo marido no Nova Campo Grande

Tiago Echeverria Ribeiro, de 38 anos, preso em flagrante pelo crime de feminicídio contra sua esposa Daiane Xavier da Silva, de 29 anos, no Nova Campo Grande, tentou tocar as partes íntimas da mulher sem o consentimento dela após ambos ingerirem bebida alcoólica. Ela, reprovando a atitude, desferiu um tapa no rosto do companheiro.

O caso aconteceu durante a noite desta sexta-feira (22). Antes desse fato, segundo a ordem cronológica dos acontecimentos, o casal estava bebendo em outro lugar e retornou para a casa, quando Tiago tentou tocar as partes íntimas da esposa, gerando uma revolta em Daiane.

Após o tapa, o homem passou a fazer ameaças de morte contra a vítima, que acabou duvidando e questionando que ele não teria coragem. Na entrevista coletiva, a delegada Rafaela Lobato, da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) explicou que após esse questionamento, o agressor pegou uma faca na cozinha e desferiu golpes nela.

O primeiro golpe teria sido desferido na região entre a virilha e a parte íntima, o que provocou uma perda enorme de sangue, agravando seu quadro de saúde. O marido de Daiane ainda teria desferido outros dois golpes.

A vítima chegou a ser socorrida para a Santa Casa, mas morreu cerca de duas horas depois da entrada, após não resistir aos ferimentos.

Após o ato, ele fugiu do local, mas foi localizado nas imediações da rua em que o feminicídio aconteceu, sendo preso em flagrante. Em seu interrogatório, ele permaneceu em silêncio.

