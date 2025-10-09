Suspeito ficou por duas horas no Terminal Morenão antes de deixar bombas em sacola

O homem, suspeito de deixar bombas no Terminal Morenão, em Campo Grande, permaneceu por cerca de duas horas e meia no local antes de fugir pela região da Avenida Costa e Silva. Ele trajava roupa toda escura, máscara cirúrgica e óculos escuros.

A informação consta no boletim de ocorrência registrado na delegacia de plantão pela equipe da GCM (Guarda Civil Metropolitana), a primeira a estar ciente do caso e chegar ao local indicado.

Um vendedor ambulante foi entrevistado e contou que percebeu a atitude fora do comum do homem, que ficou das 11h até às 13h30 no local. A testemunha trouxe detalhes da roupa utilizada que poderão ajudar a polícia a encontrar o indivíduo.

Entre as características do suspeito, o vendedor disse que era um homem branco, ele tinha cerca de 1,73 de altura e tinha barba espessa.

A bomba estava em uma caixa de papelão com vários papéis de teor político e mensagens ofensivas, onde também havia um chamado para uma manifestação em frente a Prefeitura de Campo Grande.

A Polícia Civil, Polícia Científica e o BOPE (Batalhão de Operações Especiais) estiveram no local para todos os trabalhos de praxe.

