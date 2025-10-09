Menu
Polícia

Suspeito ficou por duas horas no Terminal Morenão antes de deixar bombas em sacola

Ambulante percebeu uma atitude fora do comum no homem, ficando das 11h até às 13h30 na área de embarque e desembarque de ônibus

09 outubro 2025 - 07h50Luiz Vinicius     atualizado em 09/10/2025 às 10h03

O homem, suspeito de deixar bombas no Terminal Morenão, em Campo Grande, permaneceu por cerca de duas horas e meia no local antes de fugir pela região da Avenida Costa e Silva. Ele trajava roupa toda escura, máscara cirúrgica e óculos escuros.

A informação consta no boletim de ocorrência registrado na delegacia de plantão pela equipe da GCM (Guarda Civil Metropolitana), a primeira a estar ciente do caso e chegar ao local indicado.

Um vendedor ambulante foi entrevistado e contou que percebeu a atitude fora do comum do homem, que ficou das 11h até às 13h30 no local. A testemunha trouxe detalhes da roupa utilizada que poderão ajudar a polícia a encontrar o indivíduo.

Entre as características do suspeito, o vendedor disse que era um homem branco, ele tinha cerca de 1,73 de altura e tinha barba espessa.

A bomba estava em uma caixa de papelão com vários papéis de teor político e mensagens ofensivas, onde também havia um chamado para uma manifestação em frente a Prefeitura de Campo Grande.

A Polícia Civil, Polícia Científica e o BOPE (Batalhão de Operações Especiais) estiveram no local para todos os trabalhos de praxe.

