Antes de ser encontrada morta, cabo da PM assassinou marido policial em São Paulo

Antes de ser encontrada morta em uma caminhonete Nissan Frontier, na MS-455, em Campo Grande, a cabo da Polícia Militar, Cássia Silva Machado assassinou seu marido, o também policial militar Jorge Augusto Rivarola Saito, na residência do casal em Presidente Epitácio, no interior de São Paulo.

Ambos estavam lotados no pelotão atuante em Bataguassu, cidade que faz divisa justamente com município paulista. De acordo com as informações apuradas pelo JD1 Notícias, o cabo Saito foi encontrado com dois tiros no peito.

Inclusive, o caso ficará a cargo da Polícia Civil de Presidente Epitácio, acionada para investigar o homicídio do policial na manhã de hoje.

O caso, por enquanto, está sendo tratado como homicídio seguido de suicídio. Isso porque a policial militar foi encontrada morta na manhã de hoje (20), próximo a uma fazenda na MS-455. Ela estava com uma perfuração causada por um disparo na cabeça.

Conforme as informações, a militar foi encontrada por um funcionário de uma fazenda da região que passava pelo local por volta das 7h da manhã, quando viu a caminhonete estacionada.

No primeiro momento, ele achou que a vítima estava apenas dormindo e seguiu para seu serviço. Porém, ao voltar para a fazenda, a mesma testemunha encontrou o veículo do mesmo jeito e decidiu ligar para seu patrão, que acabou acionando o Corpo de Bombeiros. Ele relata que ficou com medo e não quis se aproximar da caminhonete.

Ao chegar na estrada, os motossocorristas dos Bombeiros constataram que a mulher estava sem os sinais vitais. A Perícia Científica esteve pelo local, assim como GOI (Grupo de Operações e Investigações), Polícia Militar, Batalhão de Choque e a Polícia Civil fazem todos os levantamentos possíveis para verificar os detalhes sobre o caso.

A Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) deve ficar com o caso.

