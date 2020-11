Ao avistar policiais ambientais pescador pula no rio para fugir de fiscalização

Na madrugada deste domingo (1), uma equipe de policiais militares ambientais do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) estava no rio Coxim e descia com o motor desligado em uma região conhecida como “Cachoeira do quatro pé”, quando surpreendeu um infrator pescando com rede.

O pescador estava em uma canoa armando o petrecho ilegal e, quando os policiais ligaram a lanterna e o motor para a abordagem, ele pulou no rio e nadou para a margem próxima, onde adentrou em uma mata, abandonando a rede e a canoa que utilizava na pescaria criminosa.

Apesar das diligências, devido à escuridão e a mata ser muito fechada, o infrator não foi localizado. A rede, medindo 120 metros e a canoa foram apreendidas. O homem iniciava a pescaria ilegal e havia capturado apenas um exemplar de pescado da espécie pintado e um pacu, que ainda estavam vivos e foram soltos no rio.

A PMA tentará identificar o pescador pelas características da canoa. Se identificado, ele responderá por crime ambiental de pesca predatória. A pena para este crime é de um a três anos de detenção. Há também previsão de multa administrativa de R$ 700,00 a R$ 100.000,00.

A ação ocorreu enquanto as equipes realizavam uma fiscalização preventiva, na operação Ictionfauna nos rios Coxim, Taquari e afluentes, para monitoramento de cardumes e prevenir a pesca predatória.

