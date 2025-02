Ao cobrar dívida de mulher, rapaz tem faca cravada na clavícula no Santa Mônica

Rapaz, de 27 anos, foi esfaqueado na noite desta terça-feira (18) ao cobrar uma dívida de uma mulher, no Bosque Santa Mônica, em Campo Grande. Ele ficou com a faca cravada na clavícula após o ataque da devedora.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima explicou para a Polícia Militar que foi até o bairro Vila Eliane cobrar a dívida de R$ 250 da mulher. Ao chegar no local, foi recepcionado pela suspeita.

Porém, o irmão dela teria aparecido e dito que ela não pagaria a dívida. Foi nesse momento que a suspeita apareceu na posse de uma faca e desferiu o golpe contra o rapaz, que ao se virar, foi atingido na clavícula.

A faca se quebrou, mas um pedaço da lâmina ficou cravada no local. Ele pegou a bicicleta que usava e fugiu do local, retornando para o condomínio onde mora, no Jardim Carioca, e foi socorrido por populares que o levaram para atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Mônica.

De lá, por precaução e realização de sutura, ele foi transferido para a Santa Casa.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também