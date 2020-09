Ao defender amigo, jovem é assassinado por cunhado

O jovem Bruno Rodrigo Martins, 24, foi assassinado com um tiro, na noite deste domingo (20) em Bela Vista, na fronteira com o Paraguai. Pessoas que testemunharam o crime afirmam que o autor do homicídio é Laudemir Silva, marido da irmã de Bruno. Ele está foragido.

Segundo familiares de Bruno, ele e amigos bebiam no local quando um dos rapazes, identificado como Murilo, discutiu com Laudemir.

Após o bate-boca, Bruno foi tirar satisfação com o cunhado sobre o motivo da discussão com o amigo. Laudemir entrou no carro, pegou a arma e de dentro do veículo disparou um tiro no peito do rapaz.

Os amigos ainda tentaram levar Bruno para o hospital, mas ele morreu antes de receber atendimento. Laudemir fugiu em um Ford Fusion preto ano 2010, com placa final 1112. Segundo familiares de Bruno, Laudemir é do Maranhão e trabalhava em uma empresa de asfalto em Bela Vista.

O corpo do rapaz foi levado para o IML de Jardim para a autopsia e ainda não chegou a Bela Vista, onde familiares e amigos o aguardam para o velório. Laudemir teria fugido para Campo Grande.

Vítima tinha apenas 24 anos.

