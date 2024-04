Ao lado da mãe, homem é ferido a tiros por ocupantes de Gol no Tiradentes

Homem, de 42 anos, foi ferido a tiros na madrugada desta terça-feira (16), por ocupantes de um veículo Volkswagen Gol, de cor branca, na região do Tiradentes. A vítima estava caminhando ao lado de sua mãe quando sofreu o atentado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada caída na calçada de uma via, que não foi informada, com um ferimento na região pélvica.

O homem não soube informar quem eram os ocupantes do veículo, nem mesmo o motivo que foi alvo dos disparos. Ele apenas relatou que faz uso de entorpecentes.

A vítima foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa e no local, a Polícia Militar não encontrou cápsulas, nem marcas de sangue pelo chão.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

