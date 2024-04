Ao lado de carro, homem é encontrado morto com tiro na cabeça na BR-262, no Tarumã

Nivaldo Félix da Silva, de 44 anos, foi encontrado morto com marcas de tiros na cabeça durante a madrugada desta quinta-feira (18), na BR-262, próximo ao Porto Seco, na região do Jardim Tarumã, em Campo Grande. A vítima estava caída ao lado de um veículo, um Toyota Corolla.

Equipe do Batalhão de Choque é quem chegou primeiro no local dos fatos e encontrou a vítima ao lado do veículo. O homem estava com marcas de tiro na cabeça, mas durante a primeira vistoria, não foi encontrada a arma, somente as cápsulas deflagradas.

Os projéteis estavam no para-brisa e no assoalho do banco do motorista. O caso aconteceu por volta das 3h30 da madrugada.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas apenas para constatar o óbito. A área foi isolada pelos militares do Choque até a chegada das autoridades.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local coletando mais detalhes. O caso está sendo registrado como morte a esclarecer.

