Ao presenciar briga, jovem liga para polícia e acaba agredido em bar na Júlio de Castilho

Um jovem de 19 anos, acabou ferido com uma garrafa de vidro depois de tentar fazer uma boa ação enquanto curtia no Bardo Neném, na madrugada deste sábado (6), na Av. Júlio de Castilho, região do Jardim Panamá.



O rapaz foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e quando a Polícia Militar chegou, ele foi encontrado sentado em uma calçada com manchas de sangue pelo corpo. A vítima informou que sofreu um corte próximo ao joelho provocado por garrafa de vidro, além de sentir dores pelo corpo e na cabeça, devido a pancadas que recebeu.



A agressão aconteceu porque ele estava no bar, quando houve uma discussão envolvendo mulheres, ele ligou para 190, e sua atitude em ligar para a polícia fez com que um grupo de pessoas ficassem revoltadas.



Após ser atendido pelo Samu, o jovem foi levado ao UPA Coronel Antonino. O caso ficou sob responsabilidade da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como lesão corporal dolosa.

