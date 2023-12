Ao retornar para casa, homem é esfaqueado e fica em estado grave em Campo Grande

Homem, de 42 anos, foi socorrido em estado grave na madrugada deste domingo (31) após ser esfaqueado por duas vezes por duas pessoas desconhecidas no cruzamento das ruas José Barbosa de Souza Coelho com Heitor Vieira de Almeida, no Residencial Buzios, em Campo Grande.

A vítima havia saído de sua residência para buscar seus filhos em uma casa próxima à sua, quando ao retornar para o imóvel, foi abordado pelos suspeitos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou para sua mãe que os indivíduos eram negros, estatura alta e um deles usava camiseta azul.

O homem também se lembrou de uma frase dita por um dos suspeitos. "Isso é para você parar de arrumar briga com a minha família". As facadas atingiram o braço e a costela esquerda.

Uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local e prestou atendimento para a vítima, alegando que o estado era grave, mas estável, sendo encaminhado para a Santa Casa.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

