Após noite fria, jiboia é encontrada em assoalho de carro

Sarah Chaves, com informações da assessoria e do Diário Corumbaense

Uma moradora de Ladário teve uma surpresa nesta quarta-feira (1º), ao encontrar uma jiboia embaixo do assoalho do carro.

De acordo com o Diário Corumbaense, ao sair com o carro a condutora andou por alguns pelas ruas do bairro Alta Floresta, até escutar um barulho.

Uma quipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada e foi informada pela mulher que quando escutou um barulho debaixo do assoalho, ela parou e desceu para verificar o que era. Para a sua surpresa, encontrou uma jiboia de aproximadamente 1,70m.

Os bombeiros utilizaram um macaco para suspender o automóvel e capturar a cobra. Ela não apresentava lesões e foi solta em mata nativa.

Em Três Lagoas também ocorreu uma situação similar na terça-feira (3), quando uma equipe da Polícia Militar Ambiental receberam uma chamada telefônica de funcionários de uma fábrica de calçados, informando sobre uma serpente que aparentava ser peçonhenta e estaria em uma escadaria por onde passam os funcionários da empresa.

No local a PMA constatou ser uma coral verdadeira que é extremamente peçonhenta.

A PMA capturou a serpente que estava em uma fenda da escada com uso de cambão e a colocou em uma caixa de contenção. Como o animal não apresentava ferimentos, ele foi solto em uma área de vegetação distante da cidade.

