Jovem é surpreendido e leva tiro nas costas no Jardim Monterey

Ender de Almeida, 22 anos, foi baleado nas costas na noite de segunda-feira (28), quando andava pela rua Princesa Chyntia, no bairro Jardim Monterey, em Campo Grande. O suspeito do crime é conhecido como “Diego do Dom Antônio” e efetuou o disparo de dentro de um carro.

Segundo o boletim de ocorrências, Ender havia saído de casa para comprar gasolina e andava pela rua por volta das 23h, quando foi atingido com tiro nas costas. Ele conseguiu andar até uma casa e pedir por socorro, solicitou ao dono da residência para ligar e informar sua esposa sobre o ocorrido.

A mulher disse à policia que pouco antes dele sair, um homem não identificado chegou a sua casa em uma moto CG Titan azul e pediu para vitima buscar gasolina para o veículo. Momentos depois ela recebeu a noticia que Ender havia sido baleado e acredita que o autor do disparo seja o dono da motocicleta.

O Serviço de atendimento móvel de urgência (Samu) foi acionado e a vitima foi encaminhado a Santa Casa, e segue com estado de saúde estável. A moto foi apreendida e o crime foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) Piratininga.

