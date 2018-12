Ao tentar colher mangas, homem cai de quatro metros e morre

Vagner Morais Mendes, 40 anos, morreu depois de cair de uma mangueira a cerca de quatro metros, durante uma possível crise de epilepsia. O incidente ocorreu no sábado (22) em frente da residência do homem, no bairro Morada do Sol, em Rio Brilhante.

De acordo com o site Rio Brilhante em Tempo Real, ele subiu na árvore para colher as frutas, se desiquilibrou e caiu, ao que tudo indica, devido a uma de suas crises.

Com a queda Vagner perfurou um pulmão, teve traumatismo craniano e ainda quebrou um dos braços. Ele foi socorrido ao hospital da cidade, e chegou a ser transferido ao Hospital da Vida de Dourados, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

