Ao tentar fugir pulando da garupa, menina acaba sendo espancada pela ex-namorada

Depois de ser espancada e ameaçada de morte pela ex-namorada de 21 anos, uma jovem de 20 anos procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), nesta segunda-feira (31), em Campo Grande.

Em depoimento na delegacia, a menina relatou que estava saindo para trabalhar quando derrepente a sua ex apareceu e falou para ela subir em sua motocicleta se não iria mata-lá.

A jovem subiu na moto e no meio do caminho ela pulou da garupa para tentar se esconder. Ela foi alcançada pela autora que a arrastou pelos cabelos no meio da rua e passou a espancá-la com socos no rosto, e ainda deu mordidas no braço.

Populares separaram a sessão de espancamento. A vítima contou na delegacia que está separada da autora há 1 mês depois de 2 anos de relacionamento, e que ela não aceita e a vive perseguindo.

Deixe seu Comentário

Leia Também