Ao tentar furtar carro, homem é linchado e amarrado por moradores

Alexsandro Franco da Silva, 34 anos, se deu mal e apanhou de moradores ao tentar invadir uma casa na rua Jacarandá, bairro Cabreúva. O fato ocorreu na madrugada deste sábado (19), e o suspeito foi socorrido pela polícia militar com diversos ferimentos pelo corpo.

Conforme a ocorrência, por volta de 4h30 quando Alexsandro teria tentado furtar um veículo que estava na garagem de uma casa, os moradores, que dormiam, acordaram com o barulho.

Ao ser flagrado pelos donos da casa, o suspeito aparentava estar com uma faca, entrou no carro e se recusou a sair. Nesse momento outros moradores da região ouviram a confusão e se deslocaram até a residência para ajudar os vizinhos e tirar Alexsandro de dentro do carro.

Ainda conforme o boletim, o suspeito tentou brigar com a população e acabou apanhando e sendo amarrado com uma corda. Os policiais chegaram ao local e perceberam que Alexsandro, que passou a ser a “vítima”, estava ensanguentado e atordoado.

O suspeito foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Coronel Antonino, onde foi medicado e posteriormente encaminhado a Delegacia. Ele teve ferimentos nas pernas, braços, cabeça e escoriações pelo corpo. As partes compareceram na DP e foram liberadas após depoimento, segundo o boletim de ocorrência.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e invasão de domicílio na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.

