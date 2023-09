Rapaz tenta sair de boate sem pagar, arruma confusão e é preso com drogas em Dourados

Um jovem de 23 anos, identificado como Ruan Henrique, foi preso em uma casa noturna na madrugada deste sábado (23), na rua Major Capilé, em Dourados, após arrumar confusão ao tentar deixar o local sem pagar a comanda.

Segundo as informações policiais,a equipe de segurança do local percebeu as atitudes suspeitas do indivíduo e o abordaram após ele tentar sair do local sem pagar a comanda no valor de pouco mais de R$ 260,00.

Ao perceber a chegada da Polícia Militar ele tentou fugir, mas foi detido, durante abordagem, foram encontrados com ele uma porção de maconha e outra de cocaína, além de R$ 65,00 em dinheiro.



Ainda segundo as informações, ele chegou a oferecer drogas para um dos seguranças do estabelecimento. O rapaz foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e outras fraudes e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.

