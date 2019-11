Ao usar vaga de moradora, agente de saúde tem pneu furado com facão

A agente de saúde Antonia Aparecida Ribeiro, de 37 anos, descreve como aterrorizada o sentimento após ter os dois pneus da sua motocicleta furados por facão após parar na vaga de uma moradora do em Campo Grande nessa quinta-feira (28).

Antonia contou ao JD1 Notícias e em depoimento registrado no boletim de ocorrência, que estava no Condomínio José de Alencar, que faz parte da lotação de trabalho dela Botafogo.

A agente estacionou a motocicleta dela em uma vaga destinada a pessoas com alguma deficiência, já que não possui deficientes no bloco, e foi realizar as visitas nos apartamentos. Em seguida, a sindica do local ligou para ela pedindo para descer e retirar a moto do lugar, porque a vaga era da moradora de nome Kelly.

Imediatamente Antonia desceu até a vaga e no local encontrou Kelly munida de um facão. Kelly teria ameaçado a agente com o objeto e depois cortou os pneus do veículo. Antonia ainda tentou conversar com a moradora, mas como ela estava alterada, ela resolveu ir embora do condomínio.

Ainda de acordo com o registro policial, Antonia contou que já sofreu várias outras ameaças da moradora e foi proibida de fazer a visita na casa dela. A agente passou a visitar a residência da autora desde abril com a presença da enfermeira chefe da lotação dela.

Antonia informou a redação que está com medo e se sente o tempo todo sendo perseguida. Ela irá acionar a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) para pedir respaldo e proteção.

O caso foi registrado como ameaça e dano na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga.

