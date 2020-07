Ao ver ex-mulher no carro de ex-sócio, homem o ameaça de morte

Um homem, 42 anos, procurou a polícia após ser ameaçado de morte pelo seu ex-sócio, neste sábado (4), em Campo Grande. A ameaça foi feita após o autor ver sua ex-namorada no carro da vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima informou que era sócio do autor em um lava-jato, mas por motivos não declarados a sociedade chegou ao fim.

A vítima explicou que o ex-sócio terminou o casamento com a esposa, então ele a convidou para que os fossem juntos conversar com um pastor. O ex-marido viu a mulher no carro do ex-sócio e então começou a ligar para ele fazendo ameaças, “vou te matar, vou arrancar seu pescoço”, dizia o autor nas ligações.

O caso foi registrado como ameaça da Delegacia de Polícia Civil.

Deixe seu Comentário

Leia Também