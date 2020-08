AO VIVO: Corrupção na saúde indígena do MS

Equipes da Polícia Federal, Receita Federal e da Controladoria-Geral da União estão desde as primeiras horas desta quarta-feira (19), no Distrito Sanitário Especial (DSEI) de Campo Grande. Órgão federal responsável pela saúde indígena.

De acordo com o apurado pela nossa equipe de reportagem, a operação apura corrupção na saúde indígena. Cinco viaturas estão no local e agentes dentro do órgão. Funcinários estão no pátio aguardando a operação acabar.

