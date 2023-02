AO VIVO: Menino de 2 anos é socorrido em estado grave após se afogar no São Conrado

Um menino de dois anos foi levado às pressas por familiares para a Unidade Básica de Saúde da Família do bairro Santa Emília na manhã desta quinta-feira (23), após um afogamento.



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a criança chegou em estado grave na unidade, os profissionais tiveram que realizar os primeiros procedimentos de socorro até a chegada do Samu que encaminha a vítima para a Santa Casa, após 40 minutos de manobras de reanimação.



Ainda não há informações de como ocorreu o acidente e no local, testemunhas relatam que familiar está choranso muito. Assista:

