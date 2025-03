Aos 70 anos, trabalhador morre esmagado por trator em MS

Um homem de aproximadamente 70 anos, que não teve o nome divulgado, perdeu a vida após ser esmagado por um trator que virou sobre ele enquanto trabalhava em uma fazenda às margens da MS-450, distrito de Piraputanga em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul

Foi apurado pelo Princesinha News, que a vítima realizava a limpeza de uma área localizada próximo a um riacho quando o acidente ocorreu na tarde de sexta-feira (17). Acredita-se que, ao tentar retornar com o trator em um trecho de descida íngreme, houve um problema na marcha, fazendo com que ele perdesse o controle do veículo e provocando a tragédia.

O corpo do trabalhador foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Aquidauana. A ocorrência mobilizou a Polícia Científica, a Polícia Civil e a funerária da cidade.

Segundo as investigações, o acidente pode ter ocorrido por volta das 17h, mas as autoridades só foram acionadas por volta das 20h, quando o homem foi encontrada por terceiros. O caso é investigado.

