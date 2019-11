Aos 84 anos, "vovó" é presa dirigindo bêbada após sair de baile

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi acionada na madrugada desta segunda-feira (18), para verificar uma possível ocorrência de um acidente onde a condutora, Yolanda Ferreira Cipolla, 84 nos, estava dirigindo embriagada no Trevo da Bandeira, em Dourados.

O veículo estava encavalado no canteiro central da rodovia, segundo informações policiais, a testemunha que acionou a PRF, ao notar o estado de embriaguez da motorista, retirou a chave do carro para a idosa não correr o perigo de sofrer um acidente realmente grave ao dirigir alcoolizada.

De acordo como site 94FM Yolanda informou que havia acabado de sair de um baile, que fica próximo do local do incidente.

No teste do bafômetro Yolanda registrou 0,67 miligramas de álcool, motivo pelo qual foi encaminhada a Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) de Dourados por conduzir veiculo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substancia psicoativa que determine dependência.

