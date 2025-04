Aos prantos, familiar chora no local de confronto entre PM e criminosos no Iracy Coelho

Uma familiar de Eduardo dos Santos Barreto, de 21 anos, o “Dudu”, está no local do confronto que tirou a vida do rapaz na tarde desta terça-feira (29), chorando aos prantos e tentando entrar em contato com a mãe do jovem.

Não se sabe a identidade da mulher, apenas que ela está tentando contatar a mãe de Eduardo, que está trabalhando neste momento, para contar sobre a morte do filho.

O rapaz foi morto após entrar em confronto com um cabo da Polícia Militar (PM) à paisana na Rua Dona Albertina Rosa, no Parque Residencial Iracy Coelho Netto, após tentar roubar uma moto em frente de uma residência.

O comparsa, que ainda não teve a identidade confirmada, foi baleado e socorrido para a Santa Casa da Capital. Não se tem informações sobre o estado de saúde do indivíduo.

