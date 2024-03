Apanhando em carro, mulher grita por socorro e marido Ã© preso no Aero Rancho

Uma jovem, que não teve o nome divulgado, foi resgatada depois de gritar por socorro enquanto apanhava do namorado, de 27 anos, dentro de um carro que estava circulando pela Avenida Vereador Thyrson de Almeida, sentido bairro/centro, na região do bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (12), quando uma equipe da GCM (Guarda Civil Metropolitana), foi acionada para ir até o local porque um casal estava brigando dentro de um Chevrolet Astra verde.

Quando o veículo foi abordado, os guardas encontraram a mulher em desespero, com a filha de 1 ano e 8 meses no colo. Ela seria fruto da relação do casal. Para os guardas, ela contou que o companheiro teria quebrado seu celular.

Além disso, ele também estava agredindo a namorada. Ao ser abordado, o rapaz apresentou resistência e ficou falando que era filho de policial, por isso eles não podiam tratá-lo daquela forma. O homem estava em visível estado de embriaguez.

Diante da situação, por conduzir embriagado e sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação), ele foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado.

