"Apareceu do nada", diz caminhoneiro que matou menina atropelada no Nova Lima

O motorista do caminhão que atropelou e matou uma criança, de apenas 7 anos, na rua Major Geovane Francisco Nadalin, na região do Nova Lima, na tarde desta segunda-feira (16), contou as equipes policiais que a menina apareceu 'do nada' na frente do veículo. Ele chegou a ser hostilizado e ameaçado por familiares da vítima, enquanto aguardava as apurações iniciais sobre a fatalidade.

O delegado Leandro Larcerdes, da 2º Delegacia de Polícia (DP) da Capital, informou que neste momento não é possível determinar se houve algo que possa ter contribuído para o acidente, e que o caso está sendo tratado inicialmente como um acidente.

“A princípio não podemos atribuir culpa a ninguém. O veículo estava andando de forma regular, aparentemente, e houve esse infeliz atropelamento da menina que apareceu, segundo o condutor, ‘do nada’, e veio a óbito”, explicou o delegado.

“Foi uma fatalidade, porém, vamos investigar, analisar todas as possiblidades”, completou.

Após o acidente, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foi acionado para o local, onde realizou um teste do bafômetro no motorista, que não indicou a presença de álcool no sangue do condutor.

O caso será registrado como morte a esclarecer.

Indignação da família

Logo após o acidente, a família da vítima e moradores da região ficaram revoltados com o acidente, hostilizando o motorista do veículo e a imprensa que estava presente no local.

A um policial, a mãe da menina disse que “queria tacar fogo” no motorista do caminhão.

Devido ao acidente ter resultado em um óbito, o condutor será conduzido pela polícia até a 2ª DP para prestar esclarecimentos. Ele estava muito nervoso com toda a situação.

