Aparelho de som é apreendido e mulher presa por perturbação de sossego

Na madrugada deste sábado (21), uma mulher de 31 anos foi presa por perturbação da tranquilidade, em Coxim. Além disso, a polícia apreendeu a aparelhagem de som que estava na residência.

Conforme informações policiais, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada via 190 por diversas pessoas, informando sobre um som com volume alto que estava tirando a tranquilidade dos moradores da Rua Delmira Bandeira, na região central do município.

Os militares foram ao local e encontraram um veículo GM/Corsa estacionado com a tampa do porta-malas levantada com o som que extrapolava os limites aceitáveis. Os policiais informaram a suspeita de que ela estaria infringindo as medidas sanitárias preventivas, conforme Decreto Municipal 525 que determina o recolhimento domiciliar da meia noite às 5h devido à pandemia do Covid-19, caracterizando o crime de desobediência.

Diante dos fatos, os policiais encaminharam a autora para a delegacia juntamente com o som apreendido para as demais providências.

