Após 11 anos, homem é preso por estuprar vizinhas gêmeas

Sarah Chaves, com informações do Em Tempo

A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), cumpriu o mandado de prisão de Antônio Barroso da Silva, 68 anos, na quinta-feira (16), em razão de sentença condenatória por estupro de vulnerável cometido contra irmãs gêmeas, de 10 anos, ocorrido em dezembro de 2009, em Manaus, no Amazonas.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Depca, na ocasião do crime, as crianças, que eram vizinhas do infrator, estavam na casa do indivíduo, pois a mãe delas era amiga da esposa dele, quando ficaram sozinhos e ele aproveitou a ocasião para cometer o crime.

“Após a expedição da sentença condenatória, policiais foram até o endereço de Antônio para prender ele. No momento da abordagem, o homem estava em posse de dois documentos de identidade, sendo um deles falsificado. Durante depoimento, o indivíduo admitiu a autoria da falsificação e foi indiciado por falsificação de documento público”, informou a Coelho.

Segundo a delegada, o mandado foi expedido na terça-feira (14), pela juíza Articlina Oliveira Guimarães, da 2° Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual da Criança e do Adolescente.

Antônio foi sentenciado a nove anos e quatro meses em regime fechado, além de ser indiciado por falsificação de documento público.

Deixe seu Comentário

Leia Também