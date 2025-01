Após 15h de negociações, PM em surto é levado para hospital psiquiátrico na Capital

Após 15h de negociações com o BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais), o policial militar da reserva que estava em surto desistiu das intenções suicidas e se entregou, sendo levado para um hospital psiquiátrico em Campo Grande.

O surto do policial mudou a rotina dos moradores da Rua Itaparica, localizada no Jardim dos Novos Estados, durante a terça-feira (21). A quadra, entre a Rua Ribeirão Píres e a Avenida Nsr. do Bonfim, foi isolada pela polícia por conta do risco de bala perdida.

A ação teve início por volta das 13h30, quando as autoridades foram acionadas. A força tarefa durou até as 2h30, após muita conversa com o policial. Ao longo do dia, o JD1 acompanhou a movimentação, ouvindo várias vezes que o militar estava “irredutível”, sem chegar a um acordo com as equipes de negociação do BOPE.

Apesar disso, toda tratativa seguiu dentro da normalidade.

Precisa de ajuda?

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

