Após 20 dias desaparecido, seu José foi visto na região do Comper Ypê

Saiba Mais Polícia Ajude a encontrar seu José, que desapareceu no Danúbio Azul

Os familiares do seu José Bibiano Pereira Quintino, ainda procuram pelo idoso de 67 anos que sumiu no dia 10 deste mês, após sair de casa para caminhar na rua São Luis de Cáceres no bairro Danúbio Azul, próximo ao Parque dos Poderes.

Após 20 dias, a sobrinha Thais Grazielle, de 28 anos, informou ao JD1 Notícias que ainda não tem notícias do tio, e que na sexta-feira (14), recebeu algumas informações mas não encontrou o Bibiano. “Falaram que viram ele perto do Comper Ypê na Mascarenhas de Moraes com a mesma roupa com que saiu de casa, e mancando muito, mas a gente andou pelo local e não viu ele”, alegou.

Toda a família procura por sinais e informações de onde possa estar José bibiano que sofre de problemas mentais e precisa tomar remédios controlados, pois também tem crises de epilepsia.

Quem ver ou tiver qualquer informação sobre o paradeiro de José Bibiano ligue urgente para o número: (67) 99234-0075 ou ligar 190.

Saiba Mais Polícia Ajude a encontrar seu José, que desapareceu no Danúbio Azul

Deixe seu Comentário

Leia Também