Após 22 anos de violência, mulher cria coragem e denúncia o marido em Caarapó

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso durante a tarde de sábado (26) por suspeita de praticar violência doméstica contra sua ex-companheira, além de ter a posse irregular de armas de fogo.

Conforme as informações policiais, a vítima procurou a delegacia de Caarapó no dia 25 de abril, detalhando que havia sido agredida pelo homem, com quem manteve um relacionamento por cerca de 22 anos.

Durante esse período, afirmou ter sido vítima de vários episódios de agressões físicas, psicológicas e ameaças. Porém, nunca teria procurado as autoridades por medo.

No episódio mais recente, o agressor estava bêbado quando agarrou a mulher, deixando marcas em seu braço e no ombro. Ela teria ainda sido segurada pelo pescoço, sendo jogada no chão e agredida com socos no rosto.

Após o ataque, a vítima conseguiu fugir e abrigou-se na residência de uma amiga, relatando ainda ter recebido mensagens ameaçadoras via WhatsApp.

Para as autoridades, a mulher disse que durante o relacionamento, foi forçada diversas vezes a manter relações sexuais contra sua vontade, além de ter sofrido restrições à liberdade de trabalhar e estudar, o que lhe ocasionou problemas de saúde.

Diante da gravidade dos fatos, uma equipe da Polícia Civil efetuou diligências e capturou o suspeito. Durante a ação, foram localizadas em sua residência duas armas de fogo de calibre .22.

O autor foi preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, ameaça e injúria, todos no âmbito da Lei Maria da Penha, além do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

