Após 3 dias sem ser vista, moradora é encontrada morta em apartamento na Capital

Nara Iuri Costa Ussui, de 31 anos, foi encontrada morta na madrugada desta quarta-feira (11) em seu apartamento, na região central de Campo Grande. Ela não era vista desde o sábado (7), quando havia pedido uma entrega por aplicativo de comida, mas que não saiu para buscar a encomenda.

Segundo o boletim de ocorrência, moradores suspeitaram que algo poderia ter acontecido por conta do mau cheiro que exalava do apartamento. Assim, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para verificar a situação.

Quando chegaram no local, encontraram a vítima caída no chão, atrás da porta de entrada. A mulher era cadeirante e a cadeira de rodas estava próxima do corpo.

Ainda conforme o registro, a vítima tinha necessidades especiais e morava sozinha. A tia e o primo de Nara estiveram no local e ficaram responsáveis pelos trâmites.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia de plantão.

Deixe seu Comentário

Leia Também