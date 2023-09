Após 3 horas de busca, Bombeiros encontram corpo de Kauan em Campo Grande

Após três horas de busca pelo riacho que fica próximo aos bairros Jardim Pênfigo e Parque do Lageado, em Campo Grande, o Corpo de Bombeiros encontrou o corpo do adolescente Kauan Rios da Silva, de 14 anos, enroscado em galhos a cerca de 1 quilômetros de distância de onde ele desapareceu na manhã de quinta-feira (21).

O JD1 Notícias acompanhou de perto o trabalho dos militares que fizeram a busca com auxílio de barco, sem a necessidade do mergulhadores em entrarem nas águas.

Os militares agora, na companhia da Polícia Científica e da Polícia Civil, farão a retirada do corpo do adolescente para que a perícia possa dar início ao trabalho de averiguação das causas da morte, que deve ser seguida de afogamento. O caso vai ficar sob a responsabilidade da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

Conforme noticiado anteriormente pela reportagem, Kauan havia desaparecido na manhã de quinta-feira (21), quando foi para o local na companhia de três amigos, sem o consentimento do seu pai, Wellyngton Santos, que imaginou que seu filho estaria indo para a escola.

Desde então, iniciaram-se as buscas pelo paradeiro do adolescente, mas ele só tomou conhecimento sobre o possível afogamento no domingo, quando os amigos que estavam com a vítima, informaram o homem sobre o que aconteceu.

Com a informação, o pai chegou a ir para o local, mas explicou a situação ao Corpo de Bombeiros.

Wellyngton informou que não tinha costume de deixar seu filho sair de casa e por isso achou que o adolescente foi escondido para o local. "O não ele sabia que tinha, porque não ia deixar vir. Por isso veio escondido. Isso aqui é um córrego, não é apropriado para banho. Não era pra ele estar aqui. Sabia que eu ia falar não".

A família mora no bairro Parque do Lageado e a escola em que Kauan estuda fica nas imediações do bairro Dom Antônio.





