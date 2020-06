Após 30 anos de espera, DOF irá ganhar sede em MS

O Departamento de Operações de Fronteira (DOF) irá ganhar uma nova sede em Dourados, a obra foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (26), por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

Para o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antonio Carlos Videira, a edificação de uma sede moderna é uma grande conquista. “É um reconhecimento do Governo do Estado da importância Departamento de Operações de Fronteira e da Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira) nos crimes transfronteiriços, justamente em um momento em que o departamento quebra todos os recordes de apreensão de drogas”, disse.

Somente no ano passado, as forças de segurança de Mato Grosso do Sul apreenderam 367 toneladas de entorpecentes – um crescimento de 8% em relação a 2018.

Segundo o diretor do DOF, Coronel QOPM Wagner Ferreira da Silva, a sede própria é aguardada há mais de 30 anos. “É um sonho de muitos profissionais que passaram por esta importante unidade policial e foi alvo de incansável trabalho de muitos diretores do DOF. A publicação da licitação desta obra representa a execução de um plano ousado do Governo do Estado para modernizar as estruturas de enfrentamento ao crime na nossa região de fronteira”.

Deixe seu Comentário

Leia Também