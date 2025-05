Após 4 dias 'sumido', homem encontra irmão morto em casa no Los Angeles

José Aparecido da Silva, de 55 anos, foi encontrado morto com o corpo em avançado estado de decomposição, no final da tarde deste domingo (25), na própria residência, no bairro Los Angeles. Quem localizou a vítima foi o próprio irmão, de 53 anos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o familiar foi contactado pela empresa onde José trabalhava, recebendo detalhes de que o irmão não comparecia no trabalho desde 21 de maio.

Diante da circunstância, o irmão foi até a residência da vítima, observou que a motocicleta de José estava na garagem, mas ele não atendia às suas ligações. Com auxílio de uma escada, ele conseguiu visualizar pela janela do corredor que Aparecido estava deitado na cama em estado de decomposição.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para os trabalhos de praxe, mas no primeiro momento, não foi possível determinar a causa da morte. A Polícia Civil e a Polícia Científica também estiveram no local para dar seguimento aos trâmites legais.

Enquanto finalizavam o trabalho no local, as autoridades foram informadas por uma testemunha, que na semana passada, uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas desconhecia o motivo do atendimento.

O caso foi registrado como morte por causa indeterminada.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também