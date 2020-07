Após 49 dias em cativeiro, agricultor brasileiro foge de sequestrador

Priscilla Porangaba, com informações do Porã News

O fazendeiro Luís Carlos Tamiozzo, de 61 anos, que havia desaparecido no dia 13 de junho conseguiu fugir do cativeiro onde estava sendo feito refém no departamento de Alto Paraná, próximo da região de fronteira com Mato Grosso do Sul e Paraná.

Conforme informações do site Porã News, o brasileiro aproveitou um momento oportuno para fugir do local e buscar ajuda nas redondezas.

“O homem foi procurar comida do outro lado do riacho, quando vi que ele estava longe corri e procurei ajuda”, disse logo após ser resgatado pelas forças policiais paraguaias.

Empresário, Tamiozzo mora há 30 anos no país vizinho. Disse ainda que estava cansado, mas feliz por ter a liberdade de volta. Ele havia sido levado por homens armados que invadiram a fazenda Oro Verde, na colônia de Tembiaporenda, em Tava’i, de propriedade da vítima.

A policia e as autoridades do Paraguai disseram que nenhum resgate foi pago para a libertação do refém e que isso é proibido naquele país. Ainda hoje a Polícia Nacional do Paraguai deverá dar mais detalhes de como se deu a libertação do brasileiro e como estão as investigações e as buscas para prender os sequestradores.

