Após 50 dias, fugitivos de Mossoró são presos pela Polícia Federal

Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, 33 anos, que haviam fugido da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, foram presos nesta quinta-feira (4), conforme as informações da Polícia Federal.

Os dois haviam fugido do presídio no dia 14 de fevereiro, sendo encontrados 50 dias depois na cidade de Marabá, no Pará. A prisão foi uma ação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal.

"Na tarde desta quinta-feira (4), em uma ação conjunta das polícias Federal e Rodoviária Federal, foram presos, em Marabá (PA), os foragidos do Sistema Penitenciário Federal Rogério Mendonça e Deibson Nascimento", informou a PF em nota oficial.

A busca pelos detentos envolveu pelo menos 600 agentes. Desde que escaparam da penitenciária, Rogério e Deibson tinham sido vistos em diversas ocasiões.

Fuga - Os dois presos, originalmente do Acre, estavam na unidade desde setembro de 2023 e integram a facção criminosa Comando Vermelho.

Os dois abriram passagem por um buraco atrás de uma luminária do presídio e cortaram duas cercas de arame usando ferramentas de uma obra que ocorria no local para escapar.

Foi a primeira fuga registrada na história do sistema penitenciário federal, que inclui ainda penitenciárias em Brasília (DF), Catanduvas (PR), Campo Grande (MS) e Porto Velho (RO).

Ajuda - Três indivíduos foram detidos em flagrante sob suspeita de auxiliar na fuga de detentos da penitenciária de segurança máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte. As prisões ocorreram na fronteira entre o Rio Grande do Norte e o Ceará em 22 de fevereiro.

Além das detenções, foram apreendidas armas, drogas, munições e um veículo suspeito de ter sido usado para fornecer armas aos criminosos durante a fuga.

