ApÃ³s 7 dias desaparecido, corpo de pescador Ã© encontrado boiando no Rio Pardo

O corpo de José Guimarães de Lima, de 60 anos, foi encontrado por turistas que pescavam no Rio Pardo durante a manhã de domingo (2), já na dívida de Bataguassu com o estado de São Paulo.

Conforme o site Cenário MS, após avistarem o corpo, as testemunhas acionaram as equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil para realizar a retirada da pessoa da água.

Desde o dia 25 de fevereiro, o Corpo de Bombeiros realiza buscas na região pelo corpo de José. Ele era morador do município e foi visto pela última vez por volta das 15h40. Alguns pertences e o veículo do idoso foram encontrados às margens do rio, sem qualquer sinal dele.

Após dada a notícia do desaparecimento, os militares realizam buscas, utilizando mergulhadores e cães farejadores. O corpo foi encontrado a cerca de 17 quilômetros do ponto onde José Guimarães desapareceu, próximo ao Residencial Porto Seguro.

Ainda segundo o portal, não há informações concretas sobre se ele teria caído acidentalmente no rio ou se outro fator contribuiu para o incidente. A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer os detalhes do ocorrido.

