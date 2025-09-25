Menu
Polícia

Após 8 dias, 'Poconé' é preso por suspeita de estuprar crianças na Vila Nasser

Agora, o homem passará por audiência de custódia na manhã de sexta-feira (26)

25 setembro 2025 - 13h41Brenda Assis     atualizado em 25/09/2025 às 13h42
Casa do suspeito foi destruída pelo incêndioCasa do suspeito foi destruída pelo incêndio   (Gildo de Souza/Nova Lima News)

O suspeito de estuprar várias crianças na região da Vila Nasser, em Campo Grande, conhecido como ‘Poconé’, foi preso na manhã desta quinta-feira (25), pela DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).

Agora, o homem passará por audiência de custódia na manhã de sexta-feira (26), onde o juiz deverá decidir se mantém a prisão preventiva ou o homem poderá responder à denúncia em liberdade.

Segundo o apurado pela reportagem, as equipes da DEPCA cumpriram uma ordem expedida pela Justiça de Mato Grosso do Sul ao realizar a prisão.

Caso

A situação veio à tona na noite de terça-feira (16), quando moradores da Vila Nasser atearam fogo na casa do suspeito, de 47 anos, após o relato de abuso. 

O caso só foi revelado no último domingo, quando uma criança de 6 anos demonstrou comportamento estranho e nervosismo, levando à descoberta do abuso. As mães das vítimas, que procuraram o Conselho Tutelar sem sucesso, uma das razões que motivaram a revolta da comunidade.

Enquanto a casa de 'Poconé' foi tomada pelas chamas, gritos de "justiça" ecoavam entre os moradores. O suspeito, teria fugido com a esposa e estava sendo procurado.

Uma das mães relatou para a polícia que a esposa do suspeito chegou a alegar que passar a mão e dar beijos "não era abuso" e que elas deveriam provar as acusações que estavam sendo feitas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas e pelo menos cinco equipes da Polícia Militar precisaram estar no local para conter a situação.

